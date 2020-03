Blaulicht

18:05 Uhr | 30.03.2020

Nach Aufsprengen eines Fahrkartenautomaten

Polizei sucht nach Zeugen

Nachdem zwei Unbekannte am Sonntagmorgen die beiden Fahrkartenautomaten an der S-Bahn-Station Rübenkamp aufgesprengt haben, sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. Nach ersten Ermittlungen hatten die Täter offenbar Sprengsätze an den Automaten angebracht, die explodiert waren. So konnten die Täter eine unbekannte Summe Bargeld erbeuten und flüchteten in Richtung Hebebrandstraße. Die Polizei Hamburg bittet um Hinweise unter der 040/4286-56789.