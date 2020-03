Sport

17:48 Uhr | 30.03.2020

Ex-Profi ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender

Jansen neuer starker Mann nach HSV-Beben

Obwohl im Profifußball zurzeit alles still steht, sorgte der HSV am Sonnabend für einen Paukenschlag. Bernd Hoffmann als Vorstandsvorsitzender freigestellt. So das Ergebnis der vierstündigen Aufsichtsratssitzung. Hoffmann ist damit auch in der zweiten Amtszeit nach 2011 an Alleingängen im Vorstand gescheitert. Ihm gefolgt sind die Aufsichtsräte Max-Arnold Köttgen und Thomas Schulz. Durch die vakanten Stellen ergibt sich ein neues Machtgefüge im Verein.