Stadtgespraech

17:05 Uhr | 30.03.2020

Krankenhausbewegung fordert mehr Personal

Angespannte Stimmung in den Krankenhäusern

Maik Sprenger von der Hamburger Krankenhausbewegung, spricht über die angespannte Situation in den Krankenhäusern der Hansestadt. So fehle es nicht nur an Schutzausrüstung und Tests, sondern vor allem an Personal.