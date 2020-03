Verkehr

15:53 Uhr | 30.03.2020

Verlegung des Fernbahnhofs Altona

Einigung eingereicht

Der Verkehrsclub Deutschland, die Deutsche Bahn und der Senat haben ihre Einigung zur Verlegung des Fernbahnhofs Altona beim Oberverwaltungsgericht eingereicht. Ein unabhängiges Gutachten bestätigt, dass der neue Bahnhof am Diebsteich das vereinbarte Leistungsziel von 31 Zügen pro Stunde bewältigen könne. Die Bürgerschaft hatte in ihrer letzten Sitzung vor der Wahl dem Einigungspaket am 12. Februar mit konkreten Maßnahmen und verbindlichen Prüfungen einstimmig zugestimmt. Am Mittwoch wird sich die neue Bürgerschaft mit der Einigung zur Realisierung der Bahnhofsverlegung befassen.