Stadtgespraech

15:07 Uhr | 30.03.2020

Winterwunderland zum Frühlingsanfang

Schnee in der Hansestadt

In der Nacht zum Sonntag wurden ja offiziell die Uhren auf Sommerzeit umgestellt und mal ehrlich- mit dem Frühlingswetter in den vergangen Tagen und am Wochenende haben wir uns alle auf ein Ende des Winters gefreut - doch wer heute morgen mal aus dem Fenster geschaut hat, der hat diese Bilder hier vorgefunden: Ein buntes Schneetreiben in allen Ecken unserer Hansestadt und auch im Hamburger Umland. Wie zum Beispiel in Barmbek in einem Wohnviertel oder in Norderstedt. Und in Sasel, da hat man den Schnee sogar sofort genutzt und einen kleinen Schneemann gebaut. Tja, und da wo jetzt eigentlich Kräuter und Blumen auf den Balkonen wachsen sollten, da hat es sich nun erstmal noch eine dünne Schneeschicht gemütliche gemacht.