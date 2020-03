Gesellschaft

08:09 Uhr | 30.03.2020

Hamburg nimmt Patienten aus dem Ausland auf

Italienische Corona-Patienten gelandet

Am Hamburg Airport ist gestern Abend ein Flugzeug mit Corona-Patienten aus Norditalien gelandet. Für den Krankentransport nutzte die Bundeswehr einen Airbus der Luftwaffe. Behandelt werden sollen die italienischen Patienten in Krankenhäusern des Konzerns Asklepios. Laut Gesundheitsbehörde handele es sich um insgesamt bis zu zehn Personen. Da in Hamburger Krankenhäusern zum jetzigen Zeitpunkt noch ausreichend Kapazitäten vorhanden sind, will die Hansestadt insgesamt ein Dutzend Schwerstkranke aus dem Ausland aufnehmen.