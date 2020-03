Verkehr

17:22 Uhr | 29.03.2020

Um Einhaltung von Abständen zu erleichtern

Corona: Senat kündigt Anpassungen im ÖPNV an

Damit Fahrgästen im Zuge der Corona-Krise einen ausreichenden Abstand halten können, hat der Senat angekündigt den Linienbetrieb zum 1. April anzupassen. So sollen einzelne Linienmit zusätzlichen Fahrten in der Lastspitze verstärkt werden, z.B. der „Airbuszubringerverkehr“ sowie mehrere Buslinien. Außerdem sollen in Bahnhöfen zusätzliche Mitarbeiter eingesetzt werden, die auf die Einhaltung der Abstände achten sollen. Dafür können die Verkehrsunternehmen stark unterlastete Strecken reduzieren. Auch der Schnellbahn-Nachtverkehr in den Wochenendnächten soll reduziert werden. Gleichzeitig wird für Menschen, die aus wichtigen Gründen auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind, ein zusätzliches Nachtangebot geschaffen: Jeweils rund 100 Fahrzeuge von in der Grundversorgung tätigen Taxiunternehmen und von MOIA können dann zwischen 0:00 Uhr und 6:00 Uhr zu Sonderkonditionen gebucht werden.