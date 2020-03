Gesellschaft

14:52 Uhr | 29.03.2020

143 neue Infizierte

Jetzt mehr als 2000 Corona-Fälle in Hamburg

Stand Sonntag gibt es 143 neue Corona-Fälle in Hamburg: Die Gesamtzahl der Corona-Infizierten ist auf 2078 Personen gestiegen. Derzeit befinden sich 149 Corona-Erkrankte aus Hamburg in stationärer Behandlung, davon 40 Personen in intensivmedizinischer Betreuung. Bereits vier Menschen sind aufgrund einer COVID-19-Erkrankung verstorbenen. Derweil sind zwei Corona-Patientinnen aus Frankreich im UKE angekommen und werden dort intensivmedizinisch versorgt, teilte die Gesundheitsbehörde am Sonntag mit.