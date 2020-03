Gesellschaft

17:14 Uhr | 28.03.2020

176 neue Infizierte

1935 Corona-Fälle in Hamburg

Stand Sonnabend gibt 176 neue Corona-Fälle in Hamburg: Damit ist die Gesamtzahl der Corona-Infizierten auf 1935 Personen gestiegen. Derzeit befinden sich 127 Corona-Erkrankte aus Hamburg in stationärer Behandlung, davon 36 Personen in intensivmedizinisch Betreuung. Seit gestern haben die Behörden drei weitere verstorbene COVID-19-Patienten. Dabei handelt es sich um eine 71-jährige Person, die am UKE verstarb, sowie zwei weitere ältere Personen in Hamburg-Bergedorf. Damit sind in Hamburg nun insgesamt vier Menschen aufgrund einer COVID-19-Erkrankung verstorbenen.