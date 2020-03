Sport

17:01 Uhr | 28.03.2020

Jansen übernimmt Aufsichtsrat

HSV stellt Hoffmann frei

Der HSV hat seinen Vorstandsvorsitzenden Bernd Hoffmann freigestellt. Der Aufsichtsrat habe damit die Konsequenzen aus den Vorstandsdifferenzen gezogen, hieß es in einer Mitteilung am Sonnabend. So sollen die verbleibenden Vorstände Frank Wettstein und Jonas Boldt den Club als Vorstandsduo weiterführen. Nach der Entscheidung traten der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Max-Arnold Köttgen und Vereins-Vizepräsident Thomas Schulz von ihren Ämtern zurück, neuer Vorsitzender des jetzt fünfköpfigen Aufsichtsrates ist Ex-Profi Marcel Jansen.