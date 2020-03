Stadtgespraech

20:12 Uhr | 27.03.2020

Es herrscht Unsicherheit in der Branche

Nur wenige Blumenläden öffnen wieder

Obwohl die Hamburger Blumenläden seit kurzer Zeit unter den aktuell verfügten Sicherheitsvorkehrungen wieder öffnen dürfen, haben nur wenige diese Möglichkeit umgesetzt. Grund dafür sei eine große Unsicherheit in der Branche, da sich die Lage täglich ändern könne. Da es sich bei Blumen um schnell verderbliche Ware handele, würde eine kurzfristige Schließung für die Blumenhändler große Verluste bedeuten, so der Fachverband Deutscher Floristen in Hamburg. Zwischenzeitlich mussten alle Blumenhändler ihre Läden schließen, um die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen.