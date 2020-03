Gesellschaft

18:38 Uhr | 27.03.2020

Impfstoffe erst im zweiten Halbjahr

UKE informiert über Impfstoffentwicklung

Corona-Pressekonferenz im UKE: Marylyn Addo, die Leiterin der Infektiologie und Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank informieren über den aktuellen Stand in Hamburg. Auch das UKE ist in verschiedenen Bereichen an der Corona-Erforschung beteiligt. Viele Bürgerinnen und Bürger fragen sich: Ab wann gibt es einen Impfstoff gegen das Corona-Virus?