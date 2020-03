Kunst und Kultur

16:03 Uhr | 27.03.2020

Für den Erhalt der Clublandschaft trotz Corona-Krise

Unterstützung für Hamburger Clubs

Nachdem das Clubkombinat Hamburg gemeinsam mit der Clubstiftung in der vergangenen Woche die Spendenkampagne „S.O.S. - Save Our Sounds“ gestartet hat, steht nun die erste Auszahlungswelle bevor. Alle Clubs, die finanzielle Soforthilfe benötigen, können noch bis zum 31. März einen Antrag stellen, um am 1. April einen ersten Anteil der Spenden zu erhalten. Mit der Kampagne soll die Hamburger Clublandschaft in Zeiten der Corona-Krise unterstützt und erhalten werden. Bisher sind bereits knapp 100.000 Euro an privaten Spendengeldern zusammengekommen. Diese Summe reiche jedoch noch nicht aus, denn der Bedarf ginge schätzungsweise in die Millionen, so ein Sprecher des Clubkombinats. Die eingegangenen Spenden werden zwischen großen und kleinen Clubs, sowie Veranstaltern ohne feste Spielstätte und kleinen Festivals aufgeteilt.