Kunst und Kultur

15:59 Uhr | 27.03.2020

Unterstützung in Zeiten der Corona-Krise

Hilfsfond für Künstlerinnen und Künstler

Um freie Künstlerinnen und Künstler während der Corona-Krise zu unterstützen, hat die Hamburgische Kulturstiftung gemeinsam mit einigen weiteren Stiftungen nun einen Hilfsfond ins Leben gerufen. Unter dem Motto „Kunst kennt keinen Shutdown“ werden so nun Spenden gesammelt, um die Hamburger Kulturlandschaft in ihrer Vielfalt zu erhalten. Bisher sind bereits über 400.000 Euro durch Spenden von Unternehmen, Stiftungen und Privatpersonen zusammengekommen. Wer selbst einen Beitrag leisten möchte, kann unter dem Stichwort „Hilfsfonds“ an die Hamburgische Kulturstiftung spenden.