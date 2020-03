Blaulicht

10:03 Uhr | 27.03.2020

Starke Rauchentwicklungen in Boberg

Müllpresse brennt auf Krankenhausgelände

Auf dem Gelände des Boberger Krankenhauses hat am Morgen eine Müllpresse gebrannt. Wegen der starken Rauchentwicklung rückte die Hamburger Feuerwehr mit 36 Einsatzkräften an, um zu verhindern, dass der Rauch in das Krankenhaus zieht. Das Feuer konnte schnell abgelöscht werden. Zur endgültigen Löschung des Feuers wurde der Container in eine Müllverbrennungsanlage gebracht. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar.