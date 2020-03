Verkehr

09:29 Uhr | 27.03.2020

Brückenarbeiten am Wochenende

Erneute Sperrung der Amsinckstraße

Die Amsinckstraße wird am Wochenende aufgrund von Brückenarbeiten erneut voll gesperrt. Von Freitag, 21 Uhr, bis Montagfrüh, 5 Uhr, wird der Abschnitt zwischen der Nordkanalstraße und der Süderstraße nicht befahrbar sein. Während der Sperrung sollen sieben rund 27 Meter lange Brückenträger angeliefert werden. Für die Dauer der Arbeiten wird eine Umleitung eingerichtet. Die Arbeiten an der Brücke in der Amsinckstraße laufen bereits seit 2018.