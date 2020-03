Gesellschaft

16:56 Uhr | 26.03.2020

Umweltbehörde kündigt tiefere Bohrungen an

Dioxin in Boberger Niederung:

Nachdem im Sommer 2018 in der Boberger Niederung Dioxin im Boden gefunden worden ist, plant die Hamburger Umweltbehörde nun tiefere Bohrungen, die im April beginnen sollen. So soll überprüft werden, wie weit der krebserregende Stoff in den Boden vorgedrungen ist. Nach Erkenntnissen aus bisherigen Testbohrungen, ist eine ca. vier Hektar große Fläche betroffen. Bis zu einer Tiefe von zwei Metern, könne die verseuchte Erde ausgetauscht werden. Reiche das Dioxin tiefer, müsse es im Boden verbleiben und würde mit sauberer Erde abgedeckt werden, so ein Sprecher der Umweltbehörde. Nach bisherigem Erkenntnisstand geht die Stadt davon aus, dass das Dioxin aus einer ehemaligen Boehringer-Fabrik stammt.