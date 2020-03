Kunst und Kultur

16:55 Uhr | 26.03.2020

Sonntagspredigt aus dem Michel

Erneute Gottesdienst-Übertragung

Am kommenden Sonntag wird Hamburg 1 erneut gemeinsam mit HG Technik den Gottesdienst aus dem Michel übertragen. Aufgrund der Corona-Krise finden aktuell keine Gottesdienste vor anwesenden Gemeindemitgliedern in Kirchen statt. Bereits am vergangenen Sonntag war der Gottesdienst mit Pastor Röder bei Hamburg 1 live aus dem Michel übertragen worden und hatte viele positive Rückmeldungen hervorgerufen. Der Gottesdienst wird am Sonntag ab 10:15 Uhr übertragen.