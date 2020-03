Stadtgespraech

16:05 Uhr | 26.03.2020

Atlantic Hotel geschlossen

Udo Lindenberg verlässt Dauerdomizil

Der Hamburger Kult-Rocker Udo Lindenberg hat wegen der andauernden Corona-Krise sein Dauerdomizil im Atlantic Hotel verlassen. Laut Medienberichten hatte das Hotel bereits zuvor für seine anderen Gäste schließen müssen, während Lindenberg vorerst in seinem Privatbereich des Hotels bleiben konnte. Da er dort jetzt aber keinen Hotel-Service erhalten habe, sei er für die Dauer der Corona-Krise an einen geheimen Ort gezogen. Lindenberg hatte seit 26 Jahren durchgängig in dem Hotel an der Alster gewohnt.