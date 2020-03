Wirtschaft

15:45 Uhr | 25.03.2020

"Es braucht Lösungen innerhalb der nächsten Tage"

Handelskammer-Vizepräses appelliert an Politik

André Mücke, Vizepräses der Handelskammer, hofft in der Coronakrise auf zügige Unterstützung seitens der Politik. Vielen Hamburger Unternehmen stehe das Wasser bereits jetzt bis zum Hals. Was noch immer fehlt, um staatliche Hilfe zu beantragen, sind die Formulare. Diese müssten innerhalb der nächsten Tage bereitgestellt werden, so Mücke. "Die Unternehmen werden ansonsten reihenweise in die Insolvenz gehen".