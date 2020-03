Stadtgespraech

15:22 Uhr | 25.03.2020

Durchschnittstemperatur bei 5,4 Grad

Erster Winter ohne Eistage

Laut Hamburger Wetteraufzeichnungen war der Winter 2019/2020 der erste Winter ohne Eistage. Von Dezember bis Februar hat es in der Hansestadt keinen einzigen Tag gegeben, an dem die Temperatur 24 Stunden lang unter null Grad Celsius geblieben ist. Mit einer Durchschnittstemperatur von 5,4 Grad ist der vergangene Winter so warm wie noch nie. In den letzten 30 Jahren lag der Mittelwert gerade einmal bei 2,5 Grad. Die aktuellen Daten bestätigen den Klima-Langfristtrend und zeigen, wie sich der Klimawandel in Hamburg auswirkt, so Umweltsenator Jens Kerstan