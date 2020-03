Gesellschaft

11:56 Uhr | 25.03.2020

Große Sorge um Beeren-und Gemüseernte

Fehlende Saisonarbeiter

Seit heute ist klar: Auch via Charterflug können die osteuropäischen Erntehelfer nicht nach Deutschland gelangen. Fred Eickhorst von der Vereinigung der Spargel - und Beerenbauern macht sich große Sorgen. Und zwar nicht unbedingt um die Spargelernte, sondern viel mehr um das Gemüse, das eigentlich jetzt gesät und in 6 bis 8 Wochen geerntet werden müsste - den es fehlt an allen Ecken und Enden an Personal.