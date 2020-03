Gesellschaft

11:10 Uhr | 25.03.2020

Nach Aufruf der Gesundheitsbehörde

Mehr als 1.000 Helfer für Krankenhäuser

In den Hamburger Krankenhäusern sind mittlerweile über 1000 Hilfsangebote von medizinischen Fachkräften, Ärztinnen und Ärzten, sowie von Pflegekräften und noch Studierenden eingegangen. Die Gesundheitsbehörde hatte diese Berufsgruppen vor wenigen Tagen dazu aufgerufen, sich freiwillig zu melden, falls sie die Krankenhäuser während der Coronakrise unterstützen können. Derzeit sichtet die Gesundheitsbehörde die Zuschriften, um die Helferinnen und Helfer dann an die Krankenhäuser weiterzuleiten. Nach wie vor sucht die Gesundheitsbehörde vor allem nach Fachkräften, die Erfahrung in der Intensivmedizin haben.