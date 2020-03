Blaulicht

06:38 Uhr | 25.03.2020

Bewohnerin mit Verletzungen im Krankenhaus

Feuer in Seniorenresidenz

Gestern Abend hat es in einer Seniorenresidenz in Iserbrook gebrannt. Das Feuer war in der Küche einer Wohneinheit ausgebrochen, konnte von der Feuerwehr Hamburg jedoch schnell gelöscht werden. Die Bewohnerin wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Vier weitere Personen aus den umliegenden Wohnungen mussten vor Ort ärztlich versorgt werden. Die genaue Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.