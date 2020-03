Gesellschaft

18:05 Uhr | 24.03.2020

Online-Petition tausende Male unterzeichnet

Schüler fordern Absage der Abi-Prüfungen

In wenigen Wochen beginnt in Deutschland die Prüfungsphase für das Abitur, doch auch dieser Termin könnte nun Corona-bedingt ausfallen. – Zumindest, wenn es nach einer von zwei Hamburger Schülern ins Leben gerufenen Onlinepetition ginge. Knapp 75.000 Menschen haben diese inzwischen unterzeichnet. Sie fordern angesichts vieler Belastungen für die Schüler, die Prüfungen abzusagen.

In Schleswig-Holstein wurden die Abiturprüfungen bereits abgesagt. Schulsenator Ties Rabe kritisierte Hamburgs Nachbarbundesland für diesen Alleingang: „Ich bedaure es, dass Schleswig-Holstein im Alleingang ohne die anderen Länder zu informieren, die Abiturprüfungen komplett ausfallen lässt. Bisher waren sich die Kultusminister darin einig, die Abiturprüfungen nicht ausfallen zu lassen. Durch die überraschende Absage des Abiturs in Schleswig-Holstein ist eine neue Lage entstanden. Alleingänge sind in dieser wichtigen Frage nicht vernünftig. Deshalb werden wir jetzt zusammen mit den anderen Ländern prüfen, welche Auswirkungen die Entscheidung in Schleswig-Holstein auf das Abitur in allen anderen Ländern und in Hamburg haben wird. Wir wollen hier zügig für Klarheit sorgen.“