Politik

17:42 Uhr | 24.03.2020

Zwei Erkrankte in Hamburger JVAs

Justiz in Zeiten der Corona-Pandemie

Die Zahl der Corona-Infektionen in Hamburg steigt - davon betroffen ist mittlerweile auch der Justizvollzug. Im Hamburger Gefängnis sind die ersten beiden Corona-infektionen aufgetreten. In der offenen Justizvollzugsanstalt Glasmoor in Norderstedt hat sich ein 30-jähriger Gefangener angesteckt und in der sozialtherapeutischen Anstalt in Fuhlsbüttel ein weiterer Insasse. Hamburgs Justizsenator Till Steffen hat heute nocheinmal über die aktuelle Lage im Vollzug informiert und Maßnahmen zur Eindämmung des Virus vorgestellt.