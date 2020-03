Politik

17:38 Uhr | 24.03.2020

Grote warnt vor "Coronakriminalität"

LPK über den aktuellen Stand zum Corona-Virus

Die Zahl der Corona-Infizierten in Hamburg ist um 248 neue Fälle auf 1237 gestiegen. Wie der Senat heute mitteilte, werden aktuell 72 Patienten in einem Krankenhaus behandelt, 18 von ihnen auf der Intensivstation. Im Durchschnitt gab es in den vergangenen vier Tagen jeweils ca. 150 Fälle.