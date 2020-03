Politik

15:50 Uhr | 24.03.2020

Software-Fehler sorgte für Verwirrung

Insgesamt 1.237 gemeldete Fälle in Hamburg

Wie der Senat heute mitteilte, werden aktuell 72 Patienten in einem Krankenhaus behandelt, 18 von ihnen auf der Intensivstation. Im Durchschnitt gab es in den vergangenen vier Tagen jeweils ca. 150 Fälle. Der Anstieg von Neuinfizierungen heute fällt deutlich höher aus. Dies begründete Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks mit einem inzwischen behobenen Software-Fehler, der sich in den vergangenen Tagen eingeschlichen hat.