Gesellschaft

15:40 Uhr | 24.03.2020

Spendenmöglichkeit für Hilfsgüter

Gabenzaun für Obdachlose eingerichtet

In Eimsbüttel hat eine Privatinitiative den Metallzaun eines Fußballplatzes zu einem Gabenzaun für Obdachlose umfunktioniert. Wer Menschen ohne festen Wohnsitz in Zeiten der Coronakrise unterstützen möchte, kann dort nun Hilfsgüter wie Kleider- und Lebensmittelspenden anhängen. Auch Hygieneartikel sind eine willkommene Spende. Durch das Coronavirus ist die Verteilung von Hilfsgütern an Obdachlose zur Zeit stark beeinträchtigt. Da Menschen ohne festen Wohnsitz keinen persönlichen Rückzugsraum haben, ist das Risiko einer Coronainfektion für sie besonders hoch.