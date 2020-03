Gesellschaft

15:38 Uhr | 24.03.2020

Betroffene Kunden per Mail benachrichtigt

Kundenzentren sagen Termine ab

Die Hamburger Kundenzentren sagen derzeit alle nicht dringend notwendigen Termine ab. Die betroffenen Kunden werden per Mail benachrichtigt. Bei ganz dringenden Anliegen, wie zum Beispiel einem abgelaufenen Personalausweis, soll man sich telefonisch oder per Mail an das jeweilige Kundenzentrum wenden. Weitere Informationen können im Internet unter: https://www.hamburg.de/mitte/kundenzentren eingesehen werden.