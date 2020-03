Gesellschaft

17:52 Uhr | 23.03.2020

Insgesamt 6000 Liter

Beiersdorf spendet erste Desinfektionsmittel

Die Beiersdorf AG hat heute die ersten Container mit Desinfektionsmitteln an die Feuerwehr Hamburg und das UKE übergeben. Diese erste Spende aus dem Hamburger Werk umfasst insgesamt 6000 Liter Desinfektionsmittel. Das Team sei sehr froh, damit einen kleinen Beitrag in dieser schwierigen Zeit zu leisten zu können, so der Hamburger Werksleiter. Über weitere Spenden soll in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden entschieden werden. Beiersdorf hatte in der vergangenen Woche angekündigt, die Produktion von medizinischem Desinfektionsmittel zu starten.