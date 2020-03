Gesellschaft

13:18 Uhr | 23.03.2020

Lieferservice jetzt auch für Privathaushalte

Warenlieferung in der Corona-Krise

Normaler Alltag herrscht in der Hansestadt schon lange nicht mehr. Doch während das öffentliche Leben weitestgehend eingeschränkt worden ist, sorgt das Team von „Stadt Land Frucht“ weiterhin für frisches Obst und Gemüse am Arbeitsplatz - und das täglich. Doch in Zeiten von Corona stehen auch sie vor großen Herausforderungen.