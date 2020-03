Stadtgespraech

17:54 Uhr | 22.03.2020

Zur Eindämmung des Coronavirus

Bundesweites Kontaktverbot beschlossen

Bund und Länder haben sich bei einer Telefonkonferenz am Sonntag auf ein umfangreiches, bundesweites Kontaktverbot geeinigt. Wegen der andauernden Corona-Krise sollen Ansammlungen von mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit verboten werden. Ausgenommen werden Familien und Personen, die in einem Haushalt leben. Auch für bestimmte Berufsgruppen soll es Ausnahmeregelungen geben. Stand Sonntag gibt es in Hamburg 887 bestätigte Fälle mit einer Covid-19-Erkrankung.