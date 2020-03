Stadtgespraech

16:18 Uhr | 21.03.2020

104 mehr als Freitag

Sonnabend: 768 Corona-Fälle in Hamburg

Die Anzahl der Personen in Hamburg, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist am Sonnabend auf 768 Fälle angestiegen. Das sind 104 mehr als noch am Freitag. Insgesamt verzeichnet Deutschland bereits über 20.000 bestätigte Fälle. Am Sonntag wollen die Minister und Ministerinnen der Länder gemeinsam über eine mögliche bundesweite Ausgangssperre beraten, um so die Ausbreitung des Virus weiter eindämmen zu können.