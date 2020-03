Politik

18:32 Uhr | 20.03.2020

Er habe in der Partei nichts zu suchen

Hamburger AfD distanziert sich von Höcke

Der Hamburger AfD-Vorstand distanziert sich von Thüringens Landesvorsitzendem Björn Höcke und will ihn aus der Partei entfernt sehen. Hintergrund sind Höckes Forderungen, innerparteiliche Kritiker "auszuschwitzen". Höcke habe damit eindeutig offengelegt, dass er ein Antidemokrat sei und in einer demokratischen Partei nichts zu suchen habe. Wer den Flügel weiter wie in der Vergangenheit gewähren lässt, gefährde die Zukunft der gesamten AfD, so der Landes- und Fraktionsvorsitzende Dirk Nockemann am Freitag. Man halte es für unumgänglich, dass der Bundesvorstand in dieser Angelegenheit tätig werde.