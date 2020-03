Stadtgespraech

15:52 Uhr | 20.03.2020

Wegen andauernder Corona-Krise

Vapiano steht vor Insolvenz

Die Restaurantkette Vapiano steht wegen der andauernden Corona-Krise nun endgültig vor der Insolvenz. Das hat das Unternehmen heute in Köln bekanntgegeben. Schon vor der Pandemie war das Franchise Unternehmen stark angeschlagen. Nur mit einer schnellen Umsetzung der wirtschaftlichen Hilfspakete der Bundesregierung könne Vapiano den Insolvenzantrag doch noch abwenden, so das Unternehmen. Bereits am Donnerstag hatte Vapiano seine bundesweit 55 Restaurants geschlossen, davon vier hier in Hamburg.