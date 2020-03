Verkehr

11:41 Uhr | 20.03.2020

Ab dem 1. April 2020

MOIA stellt Dienste vorübergehend ein

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus, stellt der Sammeltaxi-Dienst MOIA seine Dienste in Hamburg ab dem 1. April vorübergehend ein. Bereits in den kommenden Tagen soll das Angebot schrittweise reduziert werden. Damit sollen die Mitarbeiter und das Unternehmen geschützt und Arbeitsplätze gesichert werden. Man wolle die Notwendigkeit dieser Maßnahme regelmäßig erneut überprüfen und kurzfristig reagieren, sobald das öffentliche Leben in Deutschland wieder Fahrt aufnehme.