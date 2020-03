Stadtgespraech

17:59 Uhr | 19.03.2020

Doch keine Sonderöffnungszeiten für Senioren

Aktuelle Entwicklungen in der Corona-Krise

UPDATE, 19. März 2020, 19 Uhr:

Edeka Heitmann wird sonntags doch keine Sonderöffnungszeiten anbieten. Das gab die Filiale am Abend auf Facebook bekannt. Die Zentrale der Edeka Nord habe sich zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dagegen entschieden, denn viele seien bereits an den Grenzen ihrer Belastbarkeit angekommen. Auf Grundlage des genossenschaftlichen Gedankens, trage man diese Entscheidung mit, so die Heitmann-Filiale. Es soll nun ein neuer Weg erarbeitet werden, um Nachbarschaftshilfe zu den regulären Öffnungszeiten anbieten zu können.

---

Mittlerweile sind die Auswirkungen der Corona-Krise in der ganzen Stadt zu spüren. Einige Supermärkte öffnen jetzt auch sonntags ihre Türen. So auch die EDEKA-Filiale Heitmann in Altona. Zwischen 12-14 Uhr ist jedoch nur für Senioren geöffnet.