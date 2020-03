Gesellschaft

16:51 Uhr | 19.03.2020

So gelingt die häusliche Isolation ohne Streit

Zuhause im Glück?

Immer mehr Familien sind aktuell alle zusammen zu Hause. So schön wie das auf den ersten Blick klingt, so anstrengend kann das auch sein. Ralf Slüter, vom Kinderschutzbund in Hamburg, hat ein paar gute Tipps, damit die häusliche Isolation nicht zum Desaster wird.