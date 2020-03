Stadtgespraech

16:13 Uhr | 19.03.2020

So will Edeka in Altona über 60-Jährige schützen

Sonderöffnungszeiten für Corona-Risikogruppe

UPDATE, 19. März 2020, 19 Uhr:

Edeka Heitmann wird sonntags doch keine Sonderöffnungszeiten anbieten. Das gab die Filiale am Abend auf Facebook bekannt. Die Zentrale der Edeka Nord habe sich zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dagegen entschieden, denn viele seien bereits an den Grenzen ihrer Belastbarkeit angekommen. Auf Grundlage des genossenschaftlichen Gedankens, trage man diese Entscheidung mit, so die Heitmann-Filiale. Es soll nun ein neuer Weg erarbeitet werden, um Nachbarschaftshilfe zu den regulären Öffnungszeiten anbieten zu können.

