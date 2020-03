Stadtgespraech

15:56 Uhr | 19.03.2020

Hamburger Clubszene vor dem Aus

Eindringlicher Hilferuf der Clubbetreiber

Thore Debor vom Hamburger Clubkombinat, der Interessenvertretung der Hamburger Musik-Clubs, gibt uns einen Einblick in die Seele der Clubbetreiber. Er spricht von einem "Ausnahmezustand hoch zehn". Da viele der Clubs keine finanzielle Reserven hätten, drohe ohne staatliche Hilfe das schnelle Aus. In drei Monaten würde es dann gar keine Clubszene mehr in Hamburg geben, so Debor. An Übermorgen sei nicht zu denken.