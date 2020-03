Stadtgespraech

13:14 Uhr | 19.03.2020

Beitrag gegen die Ausbreitung des Coronavirus

Beiersdorf produziert Desinfektionsmittel

Beiersdorf startet die Herstellung von medizinischen Desinfektionsmitteln. Das gab das Hamburger Unternehmen am Donnerstag bekannt. Mit einer Produktion von zunächst 500 Tonnen Desinfektionsmittel will Beiersdorf einen Beitrag gegen die Ausbreitung des Coronavirus leisten. Die in Hamburg, Waldheim in Sachsen und Madrid hergestellten Mittel sollen öffentlichen Institutionen sowie Berufsgruppen zur Verfügung gestellt werden, die gegen das Coronavirus im Einsatz sind. Dazu arbeite man eng mit den lokalen Behörden zusammen.