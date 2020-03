Blaulicht

13:13 Uhr | 19.03.2020

Polizei erbittet Hinweise

Fahndung nach Überfall in Tonndorf

Nach einer versuchten räuberischen Erpressung, fahndet die Polizei nun öffentlich nach dem bislang unbekannten Täter. Der Mann hatte in der Nacht zum 11. Februar zwei Angestellte eines Schnellrestaurants in Tonndorf mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Nachdem eine Mitarbeiterin die Polizei alarmierte, flüchtete der Täter ohne Beute in Richtung Innenstadt. Der 35-40 Jahre alte Täter ist etwa 1,85 Meter groß und hat ein europäisches, vermutlich deutsches Erscheinungsbild. Er ist schlank und hatte zur Zeit des Überfalls einen Kinnbart mit leichtem Flaum an den Wangen. Der Täter sprach akzentfrei Deutsch. Die Polizei erbittet Hinweise unter: 040/4286-56789.