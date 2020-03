Gesellschaft

12:43 Uhr | 19.03.2020

Finanzielle Sicherheit für Studierende

BAföG-Anspruch trotz Corona-Krise

Der aufgeschobene Vorlesungsbeginn an den Hamburger Hochschulen soll keine Auswirkungen auf den BaföG-Anspruch von Studierenden haben. Ein Erlass des Bundesministeriums für Bildung und Forschung sichert BaföG-geförderten Studierenden auch bei Verzögerung des Semesterbeginns, Schließungen von Hochschulen oder Einreisesperren die Ausbildungsförderung zu. Das gilt ebenfalls für Schülerinnen und Schüler die BAföG beziehen. Es sei wichtig, dass die Studierenden in Hamburg trotz dieser Ausnahmesituation finanzielle Sicherheit haben, so Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank.