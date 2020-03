Stadtgespraech

18:22 Uhr | 18.03.2020

In der Corona-Krise

SAGA sichert MieterInnnen Hilfe zu

Die SAGA sichert Mieterinnen und Mietern, die wegen der Corona-Krise in finanzielle Not geraten, Hilfe zu. So sollen fristlose Kündigungen und Zwangsräumungen vermieden werden. Stundungsvereinbarungen werden dazu verlängert und Mieterhöhungen vorerst ausgesetzt. In Absprache mit Mietern und Fachämtern wolle man möglichst schnell gemeinsame Lösungen für gefährdete Mietverhältnisse finden. Die unterstützenden Maßnahmen gelten zunächst bis Ende April dieses Jahres.