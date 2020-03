Blaulicht

16:56 Uhr | 18.03.2020

Feuerwehr befreit

Bauarbeiter teilweise im Sand verschüttet

Am Nachmittag musste die Feuerwehr in Eimsbüttel einen Arbeiter aus einer drei Meter tiefen Baugrube befreien. Der Mann war bis zur Brust mit Sand verschüttet worden, als er mit einem Brett einen Schacht absichern wollte. Mit Eimern, Schaufeln und hydraulischen Rettungsgeräten konnte die Feuerwehr den Mann aus der Grube befreien. Er ist nach der Rettung zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht worden.