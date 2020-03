Wirtschaft

08:35 Uhr | 18.03.2020

Zinslose Stundung für gewerbliche Mieter

Erste Maßnahme des Corona-Schutzschirms

Der Hamburger Senat hat gestern Abend die erste Maßnahme des geplanten Schutzschirms für Unternehmen und Institutionen in der Corona-Krise angekündigt. So können gewerbliche Mieter städtischer Immobilien nun ihre Miete auf Antrag vorerst bis zu drei Monate zinslos gestundet bekommen. Dies sagten die Vorstände der öffentlichen Immobilienunternehmen Hamburgs dem Finanzsenator Andreas Dressel zu. „Die zuständigen Behörden arbeiten zudem mit Hochdruck daran, die umfangreichen Maßnahmen des Bundes für Hamburg zu konkretisieren und zu ergänzen“, so Dressel.