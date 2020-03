Stadtgespraech

07:31 Uhr | 18.03.2020

Dank an Ärzte, Krankenpfleger und Sanitäter

Applaus an offenen Fenstern

Auch in Hamburg sind am Dienstagabend um 21 Uhr Menschen einem Aufruf in den sozialen Medien gefolgt und haben minutenlang am offenen Fenster applaudiert. Damit sollte Ärzten, Sanitätern, Krankenpflegern und anderen Menschen gedankt werden, die sich für die Gesundheit und Sicherheit aller einsetzen. Vorbild war Spanien. In dem vom Coronavirus stark betroffenen Land hatte es zuvor eine ähnliche Aktion gegeben.