Blaulicht

07:30 Uhr | 18.03.2020

Brandursache noch unklar

Frau stirbt bei Brand in Einfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Wandsbek ist in der vergangenen Nacht eine Frau ums Leben gekommen. Nachdem die Feuerwehr die reglose Frau aus dem Haus gerettet hatte, versuchten die Rettungskräfte ksie wieder zu beleben, sie erlag jedoch ihren Verletzungen. Die Frau wurde zur weiteren Untersuchung in das Institut für Rechtsmedizin gebracht. Die Ursache des Brandes ist noch unklar und wird nun von der Polizei ermittelt.