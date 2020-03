Stadtgespraech

13:45 Uhr | 17.03.2020

Erster Hamburger Corona-Tote hatte hier gewohnt

Corona-Verdacht in Pflegeeinrichtung

Im Pflegeheim, in dem der erste Hamburger Corona-Tote untergebracht war, gibt es einen erneuten Corona-Verdachtsfall. Am Vormittag rückten ein Notarzt, ein Infektiotionsrettungswagen und ein weiterer Rettungswagen in der Seniorensesidenz an, nachdem ein weiterer Bewohner der Einrichtung Corona-Symptome gezeigt hatte. Der Patient wurde unter entsprechenden Infektionsschutzmaßnahmen in ein Krankenhaus gebracht.